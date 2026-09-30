Володин заявил, что Госдума в долгу перед теми, кто позволил выборам состояться

Вячеслав Володин: Госдума РФ в долгу перед теми, кто позволил выборам состояться

Председатель Госдумы седьмого и восьмого созывов Вячеслав Володин, избранный депутатом палаты парламента девятого созыва, выступил на заседании с заявлением о долге нижней палаты перед организаторами выборов. По его словам, депутаты несут ответственность перед членами избирательных комиссий, а в особенности перед теми, кто, выполняя государственные задачи, отдал свою жизнь ради того, чтобы голосование состоялось.

Обращаясь к коллегам, Володин подчеркнул, что Госдума в долгу перед всеми, кто решал государственные задачи и ценой собственной жизни делал все необходимое для проведения выборов.

Это заявление прозвучало в ходе первого заседания Госдумы девятого созыва и стало одним из первых выступлений нового состава парламента.

Читайте материалы на данную тему: "Девятый созыв Госдумы начал первое заседание"

"Что нового ждет россиян в октябре: тарифы ЖКХ, индексация пенсий, семейная ипотека"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".