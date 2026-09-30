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Политика 997

Вопреки топливному кризису: число коммерческих авиарейсов в ЕС выросло

Европейские авиакомпании наращивают трафик на фоне подорожания керосина

Европейские авиакомпании наращивают трафик на фоне подорожания керосина
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Объем коммерческих авиаперевозок в воздушном пространстве Европейского союза показал устойчивый рост, несмотря на продолжающееся удорожание авиационного керосина. Согласно свежим отраслевым отчетам, спрос на туристические и деловые перелеты компенсировал возросшие топливные издержки перевозчиков.

Авиакомпании вынуждены закладывать подорожание топлива в конечную стоимость билетов или вводить временные сборы, однако пассажиропоток сохраняет положительную динамику. Устойчивость сектора эксперты связывают с долгосрочным хеджированием топливных контрактов крупными лоукостерами.

Аналитики предупреждают, что сохранение высоких цен на энергоносители в зимний период может вынудить небольших региональных операторов сокращать маршрутные сетки. Тем не менее ключевые узловые хабы континента отчитываются о пиковой загрузке взлетно-посадочных полос.

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