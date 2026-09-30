ВС РФ нанесли по Украине режущий удар новым дроном

Армия РФ впервые использовала в атаках реактивный дрон, оснащенный кумулятивно-режущим боезарядом. Информацию о появлении у противника нового типа вооружения передал советник главы Украины по технологическому развитию обороны Сергей Бескрестнов.

По словам чиновника, известного под позывным Флеш, комплекс получил специальную нагрузку. Конструкция снаряда базируется на центральном заряде весом 40 килограммов и четырех дополнительных поражающих модулях.

Главной целью таких ударов становится уничтожение металлических пролетов мостов и опор линий электропередачи. Бескрестнов допустил, что реактивные беспилотники с подобной начинкой будут применяться для атак на энергетическую инфраструктуру.

Представитель Киева назвал факт использования новинки крайне негативным событием.

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