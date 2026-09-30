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Политика 1708

ВС РФ поразили производственно-промышленный комплекс в украинском порту

ВС РФ поразили производственно-промышленный комплекс в порту "Измаил"

ВС РФ поразили производственно-промышленный комплекс в порту "Измаил"
МО РФ

Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по ряду объектов на территории Украины.

В Одесской области поражён производственно‑промышленный комплекс в порту „Измаил“: он использовался для приёма, хранения и транспортировки военных грузов и топлива для ВСУ.

Кроме того, ночью высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА были атакованы коммуникационный центр в Киеве, а также объекты энергетической системы в Киевской и Одесской областях.

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Автор:
Россия Киев

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