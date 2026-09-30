ВС РФ ударили по электроподстанции, питавшей объекты ВПК в Киеве

Ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам энергосистемы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство.

Так, поражена электроподстанция Киевская в Наливайковке, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов ВПК в Киеве и Киевской области.

В Минобороны России сообщили и о поражении гидроэлектростанции Киевская (н.п. Вышгород), обеспечивающей объекты военпрома в северной части Киевской области.

В южной части региона, как информирует военное ведомство, повреждена тепловая электростанция Трипольская, обеспечивающая электроэнергией объекты военной промышленности Украины.