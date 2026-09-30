ВС США временно разрешил высылать нелегалов в нейтральные государства

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа возобновить программу ускоренной депортации нарушителей миграционного законодательства в третьи страны. Решение принято в рамках рассмотрения экстренной апелляции, поданной Белым домом 24 сентября. Окончательный вердикт по существу дела ожидается к июлю 2027 года, а подробные слушания назначены на декабрь текущего года.

Данное постановление стало третьим случаем за последние 18 месяцев, когда высшая судебная инстанция страны позволила исполнительной власти временно применять эту спорную меру. Представитель Белого дома Лорен Бис назвала решение подтверждением законности курса президента на обеспечение внутренней безопасности.

Программа была запущена в марте 2025 года Министерством внутренней безопасности и Иммиграционной и таможенной службой (ICE). Ее суть заключается в выдворении мигрантов с окончательными решениями о депортации не в страны их происхождения, а в третьи государства, с которыми у переселенцев нет никаких связей. За время действия инициативы из США было выслано около 25 тысяч человек.

Реализация плана столкнулась с юридическим сопротивлением. В марте 2025 года федеральный судья штата Массачусетс Брайан Мерфи вынес общенациональный запрет на использование программы, удовлетворив иск правозащитников. Они оспаривали практику выдворения людей без должных правовых процедур. Апелляционный суд первого округа в Бостоне позже отказался снять этот запрет, что, по словам администрации, создало серьезные логистические проблемы для продолжающихся операций.

Теперь Верховному суду предстоит рассмотреть три ключевых вопроса: обладал ли нижестоящий окружной суд юрисдикцией для блокировки программы, имел ли он полномочия выносить решение в интересах всей группы пострадавших и является ли сама политика администрации законной. Суд также оставил за собой право рассмотреть дополнительные аргументы, которые может представить Белый дом.

Ранее мы писали: Рейтинг Трампа рухнул: 61% граждан США не одобряют его действия

Читайте также: Пентагон дал Boeing $20 млрд на создание стелс-истребителей

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.