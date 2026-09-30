Welt раскрыл проблемы подготовки резервистов армии ФРГ

Немецкие резервисты столкнулись с дефицитом оружия и транспорта на учениях

Резервные подразделения Бундесвера проходят подготовку в условиях острого дефицита вооружения, транспорта, современной инфраструктуры. Как сообщает издание Welt am Sonntag, проблемы выявлены на примере 921-го пехотного батальона сухопутных войск Германии, который полностью укомплектован резервистами.

Учения проходят на полигоне Зенне в Восточной Вестфалии. Личный состав разместили в лагере, который был построен 16 лет назад для имитации афганского поселения. Военнослужащие спят на походных кроватях в бетонных бараках, а питаются полевыми пайками.

Хотя солдаты обеспечены обмундированием и средствами бронезащиты, штатной техникой батальон не располагает. У подразделения нет собственной крупной бронетехники. а также обычных армейских внедорожников. Оружие и аналоговые радиостанции образца 1980-х годов приходится временно брать у регулярных частей.

Для перемещения по территории полигона военные вынуждены использовать арендованные гражданские микроавтобусы Volkswagen. Издание отмечает, что реальное положение дел противоречит планам командования по созданию мобильного и хорошо оснащенного резерва быстрого развертывания.

Несмотря на текущие проблемы, Бундесвер намерен значительно нарастить численность подготовленного резерва. Сейчас он составляет около 60 тысяч человек, а к 2033 году Германия планирует довести этот показатель до 200 тысяч военнослужащих, закрепленных за конкретными подразделениями.

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