Захарова дала жесткий ответ на слова Пашиняна об отношениях с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила не спешить с выводами после резонансного высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Дипломат заявила о необходимости получить официальные разъяснения Еревана прежде, чем давать оценку ситуации.

Поводом для реакции стали слова армянского лидера о том, что связи между странами «больше не будут такими, как прежде». Захарова отметила, что эта фраза может иметь и позитивный подтекст, подразумевая улучшение взаимодействия. Представитель ведомства призвала дождаться конкретики от премьера перед началом дискуссий.

Контекстом служит текущее состояние двусторонних связей. Президент Владимир Путин ранее подтвердил статус России как ключевого торгово-экономического партнера Армении. С начала 2026 года объем товарооборота между государствами достиг 2,5 миллиарда долларов.

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