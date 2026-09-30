Захарова напомнила Каллас, кто именно мешает мирному урегулированию на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге прокомментировала высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о встрече Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью‑Йорке.

По словам Захаровой, заявления Каллас уместно иллюстрируют русские поговорки: «слышу звон, не знаю, где он» и «плюют в глаза, а всё — божья роса».

Дипломат заявила, что именно Евросоюз препятствует мирному урегулированию: от срыва Минских договорённостей до поставок вооружений.

Захарова также отметила, что идея о «нанесении стратегического поражения России» сформировалась в Брюсселе при непосредственном участии Каллас.