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Политика 8452

Захарова описала заявления Каллас двумя русскими поговорками

Захарова напомнила Каллас, кто именно мешает мирному урегулированию на Украине

Захарова напомнила Каллас, кто именно мешает мирному урегулированию на Украине
МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге прокомментировала высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о встрече Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью‑Йорке.

По словам Захаровой, заявления Каллас уместно иллюстрируют русские поговорки: «слышу звон, не знаю, где он» и «плюют в глаза, а всё — божья роса».

Дипломат заявила, что именно Евросоюз препятствует мирному урегулированию: от срыва Минских договорённостей до поставок вооружений.

Захарова также отметила, что идея о «нанесении стратегического поражения России» сформировалась в Брюсселе при непосредственном участии Каллас.

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Автор:
МИД РФ Евросоюз - ЕС Мария Захарова Нью-Йорк Россия Брюссель