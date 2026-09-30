Захарова по-китайски поздравила народ КНР с днем образования государства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила жителей Китая с днем образования Китайской Народной Республики, а также с 77-летием установления дипотношений между Москвой и Пекином.

«С днем образования КНР», — сказала Захарова на китайском языке.

Вспоминая историю отношений двух стран, она отметила оперативность Москвы в 1949 году. Как только 1 октября мир узнал о создании КНР, Советский Союз уже 2 октября официально признал молодое государство, подкрепив этот жест масштабной помощью, став тем самым первым союзником Пекина на международной арене.

1 октября в Китае празднуется День образования КНР.

Ранее президент России Владимир Путин воздержался от выбора стороны в вопросе индийско-китайских противоречий. Отвечая на соответствующий вопрос индийской журналистки, российский лидер подчеркнул равнозначность партнерских отношений Москвы как с Нью-Дели, так и с Пекином.

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