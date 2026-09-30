Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём комментарии заявила, что нападение Европы на Россию обернётся скоротечным конфликтом.

Дипломат напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не угрожает и не собирается угрожать европейским странам. При этом, подчеркнула Захарова, ни у кого не должно быть сомнений: у России есть все возможности предотвратить любую агрессию и нанести поражение любому агрессору.

По её словам, если Европа нападёт на Россию, это будет уже совсем другая война — она будет очень короткой. Других подробностей в комментарии представителя МИД не приводится.

Читайте также:

Захарова разоблачила двуличие Киева в кулуарах ООН.

Захарова дала жесткий ответ на слова Пашиняна об отношениях с РФ.