Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила представителей Украины в демонстративном лицемерии во время работы в штаб-квартире ООН. Дипломат заявила, что киевская делегация публично игнорирует русский язык, но активно использует его в неформальном общении.

По словам Захаровой, Владимир Зеленский и его окружение во время заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности надевают наушники, создавая видимость непонимания речи российской стороны. Однако в коридорах и при общении с журналистами чиновники свободно переходят на русский.

Представитель ведомства назвала это поведение «лицемерным явлением киевского режима». Она подчеркнула, что узурпаторы позволяют себе говорить и даже ругаться на русском, несмотря на введенные ими же дискриминационные законы и штрафы для обычных граждан за использование родного языка.

Захарова связала такую политику с ненавистью руководства Украины к собственному населению, против которого применяются все доступные методы подавления.

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