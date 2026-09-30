Заправки ФРГ в осаде: воры атакуют колонки по ночам

Издание Bild со ссылкой на ассоциацию защиты интересов операторов заправочных станций Германии сообщило, что кражи топлива с автомобильных заправок участились из-за высоких цен на горючее. Владельцы станций начали блокировать колонки по ночам, чтобы избежать убытков.

По данным ассоциации, готовность воровать топливо особенно выросла среди молодых и пожилых людей. Представитель организации Герберт Рабль заявил, что при ценах около 2,4 евро за литр психологический барьер, сдерживающий преступность, спадает. По его словам, некоторые водители просто уезжают, не заплатив.

25 сентября бундестаг одобрил закон о временной скидке на бензин и дизель. Цель меры — сбить цены на горючее, подскочившие на фоне ближневосточного конфликта. Ранее в ФРГ уже действовала подобная скидка, но в начале июля она закончилась. После этого стоимость топлива на заправках резко устремилась вверх.

В сентябре канцлер Фридрих Мерц признал: цены на энергоносители и бензин продолжают расти. По его словам, многие немцы, которые ежедневно за рулем, уже уперлись в финансовый предел.

По данным ADAC, средние сентябрьские цены на топливо в Германии побьют все рекорды за историю наблюдений. Бензин Super E10 подорожал до 2,286 евро за литр, дизель — до 2,453 евро.

Топливо в Германии началось расти после конфликта вокруг Ирана в феврале 2026-го. Ормузский пролив остается главной артерией поставок нефти. США изучают возможность запретить экспорт дизеля в Европу. Германия одной из первых в ЕС ввела меры поддержки автомобилистов. Скидка в 17 центов будет действовать с 1 октября по конец декабря.

Германия на дне топливного кризиса: заправка бьет все рекорды.

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