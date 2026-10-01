Американский специалист по международным отношениям Гилберт Доктороу сказал, что заявления представителей стран НАТО о возможной блокаде Калининградской области затрагивают основы системы, сформировавшейся после Второй мировой войны. Такое мнение он озвучил в эфире YouTube-канала Judging Frеedom.

По словам эксперта, переход Калининградской области в состав СССР стал одним из элементов послевоенного территориального устройства Европы. Поэтому попытки поставить под сомнение сложившийся статус региона Доктороу рассматривает как потенциальный пересмотр результатов послевоенного урегулирования.

Эксперт считает, что подобная риторика со стороны государств Североатлантического альянса воспринимается Москвой как направленная против российских интересов. По его оценке, для России вопросы, связанные с итогами Второй мировой войны и последующими договоренностями, имеют принципиальное значение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему возможной блокады Калининграда, сослался на российские нормативные документы, определяющие условия применения ядерного оружия. Представитель Кремля также заявил, что Москва неоднократно фиксировала резкие высказывания о Калининградской области со стороны политиков в Польше и других европейских странах.

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