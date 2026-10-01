Американский план перемирия раскритиковали за возможный раздел Судана

Американский план прекращения огня в Судане в его нынешнем виде может привести к разделу страны по сценарию Ливии. Об этом заявил советник главы Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана Амджад Фарид, сообщает Reuters.

По словам Фарида, инициатива старшего советника президента США по арабским и африканским делам Массада Булоса может сохранить за Силами быстрого реагирования (СБР) существующие структуры и место в политической жизни страны. Суданская сторона предложила, в частности, вывести формирования СБР из городов под международным контролем, однако, по утверждению советника, эти поправки не были учтены.

Американский план предусматривает 90-дневное перемирие, после которого должны начаться переговоры о прекращении войны и возвращении к гражданскому правлению. Встреча суданской делегации с Булосом в Вашингтоне была отменена после того, как США не выдали аль-Бурхану визу для участия в Генассамблее ООН.

Боевые действия между суданской армией и СБР продолжаются с апреля 2023 года. СБР пытаются сформировать собственное параллельное правительство в городе Ньяла на западе страны. В Ливии, с которой Фарид сравнил возможный сценарий для Судана, более десяти лет существуют соперничающие администрации на востоке и западе.

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