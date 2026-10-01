Апелляционный суд подтвердил, что дело Трампа против налоговой службы было фиктивным. Как оказалось, обе стороны не были противниками, а иск послужил обоснованием для создания фонда «борьбы с вооружениями» на 1,776 миллиарда долларов. Решение судьи Кэтлин Уильямс, запретившей администрации ссылаться на это «урегулирование» как на достижение, оставлено в силе.

Сообщается, что апелляционный суд встал на сторону судьи низшей инстанции, которая постановила, что президент США Дональд Трамп вступил в сговор с министерством юстиции, возбудив, а затем отклонив дело о взыскании с налоговой службы ущерба в размере 10 миллиардов долларов.

Напомним, что окружной судья США из Флориды Кэтлин Уильямс ранее пришла к выводу, что судебный процесс, который послужил поводом для создания фонда, представлял собой организованный сговор, поскольку обе стороны никогда по-настоящему не были настроены против друг друга. Кроме того, она ввела санкции против двух адвокатов Трампа в ходе этого процесса.

Президент, который в январе подал в суд на свою собственную администрацию из-за утечки его налоговых деклараций, в конце мая заключил соглашение с налоговой службой о прекращении дела, после чего министерство юстиции создало фонд «борьбы с вооружениями» для обеспечения выплат тем, кто утверждает, что правительство причинило им вред.

«Заявители не представили никаких доказательств, объясняющих их поведение в судебном процессе, и не продемонстрировали, что судебный процесс и мировое соглашение не были результатом сговора. Учитывая представленный нам отчёт, заявители не смогли убедительно доказать, что окружной суд допустил явную ошибку в своих выводах о сговоре и недобросовестности», — заявила коллегия из трёх судей 11-го округа в своём заключении.

Решение Уильямс было особенно критичным по отношению к Трампу, поскольку она отметила, что президент подал иск спустя годы после утечки, когда он вернулся на свой пост и имел право уволить всех.

«В целом, факты, представленные этому суду, демонстрируют, что между сторонами никогда не было противостояния, никогда не было судебного разбирательства или разногласий и никогда не возникало вопроса о том, кто одержит верх», — считает Уильямс. Тогда суд определил, что истцы ненадлежащим образом использовали этот иск для обоснования конкретного решения по этому делу — доступа к средствам налогоплательщиков и освобождения от проверок и других расследований. По словам судьи, это было достигнуто путём усиления контроля над ответчиками.

Уильямс пришла к выводу, что дело Трампа против налогового управления США на сумму 10 миллиардов долларов было «возбуждено с ненадлежащей целью — получить одобрение судебной легитимности для "урегулирования", которое не имело реальной юридической или фактической основы». Судья, назначенный бывшим президентом Обамой, запретила администрации Трампа ссылаться на судебный процесс по этому делу как на достижение урегулирования, хотя такие вопросы часто должны решаться в присутствии судьи, и министерство юстиции создало ныне несуществующий компенсационный фонд вне судебного процесса.

«Заявители не убедили нас толковать дело более широко и не продемонстрировали убедительных доказательств того, что они добьются успеха в своих возражениях по Первой поправке, — заключил апелляционный суд. — Они не ссылаются на какие-либо официальные органы, предполагающие, что запрет на высказывания, введённый в качестве наказания за поведение, которое, как считается, подлежит наказанию, нарушает Первую поправку».

Федеральный суд также встал на сторону Уильямс и введенных санкций в отношении двух адвокатов Трампа, отметив, что это было в её власти.