Арктический дозор: Дания тестирует беспилотники MQ-9B для слежения за ВМФ РФ

Королевские военно-воздушные силы Дании приступили к тестовой эксплуатации и интеграции высотных беспилотных комплексов большой дальности MQ-9B SkyGuardian для мониторинга активности российского Северного флота в Арктическом регионе. Испытательные полеты нацелены на отработку круглосуточного оптического и радиолокационного наблюдения за морскими коммуникациями и стратегическими маршрутами в районе Гренландии и Северной Атлантики.

Датское оборонное ведомство подчеркивает, что тактико-технические характеристики аппаратов позволяют патрулировать экстремальные заполярные широты до 40 часов без дозаправки, передавая разведывательные данные союзникам по НАТО в режиме реального времени. Тестирование проводится в рамках национальной программы по укреплению северного рубежа альянса.

Военные аналитики отмечают, что развертывание современных тяжелых дронов существенно расширяет противолодочные возможности европейского блока в арктической зоне. Датская сторона планирует задействовать новую эскадрилью беспилотников на постоянной основе уже в ближайшие месяцы.

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