Военно-воздушные силы Соединенных Штатов подписали дополнительный контракт с корпорацией Boeing на сумму 2,38 миллиарда долларов на поставку 22 новейших тяжелых истребителей F-15EX Eagle II. Очередное соглашение в рамках производственной серии Lot 7 увеличило общий объем твердых заказов американской армии до 120 единиц.

В настоящее время в строевые части передано лишь 22 истребителя данного типа, однако производитель планирует нарастить темпы сборки до двух бортов в месяц до конца года. Модернизированный самолет призван стать высотным носителем тяжелого дальнобойного гиперзвукового вооружения и заменить устаревающий парк модификаций C и D.

Военные аналитики отмечают, что ВВС вынуждены сочетать закупки дорогостоящих малозаметных F-35 с более вместительными и дешевыми в летной эксплуатации F-15EX. Расширение заказа позволит ускорить перевооружение эскадрилий Национальной гвардии.

Полковник Арзанов: «Зеленский должен, как крыса, прятаться в бункерах»