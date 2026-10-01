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Политика 1190

Авиационный заказ: ВВС США заключили контракт на 22 истребителя F-15EX

Пентагон выделил корпорации Boeing почти 2,4 миллиарда долларов на самолеты

Пентагон выделил корпорации Boeing почти 2,4 миллиарда долларов на самолеты
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов подписали дополнительный контракт с корпорацией Boeing на сумму 2,38 миллиарда долларов на поставку 22 новейших тяжелых истребителей F-15EX Eagle II. Очередное соглашение в рамках производственной серии Lot 7 увеличило общий объем твердых заказов американской армии до 120 единиц.

В настоящее время в строевые части передано лишь 22 истребителя данного типа, однако производитель планирует нарастить темпы сборки до двух бортов в месяц до конца года. Модернизированный самолет призван стать высотным носителем тяжелого дальнобойного гиперзвукового вооружения и заменить устаревающий парк модификаций C и D.

Военные аналитики отмечают, что ВВС вынуждены сочетать закупки дорогостоящих малозаметных F-35 с более вместительными и дешевыми в летной эксплуатации F-15EX. Расширение заказа позволит ускорить перевооружение эскадрилий Национальной гвардии.

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Автор:
Армия США

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