Авиаудары в приграничье: в Афганистане заявили о жертвах налетов Пакистана

ВВС Пакистана нанесли удары по объектам в двух афганских провинциях

Официальные власти Афганистана сообщили о гибели 9 мирных жителей, включая женщин и детей, в результате ночных авиационных ударов ВВС Пакистана по территории двух приграничных провинций. Еще 11 граждан получили ранения различной тяжести.

В министерстве информации Пакистана подтвердили факт проведения боевой операции, заявив, что удары наносились на основе точных разведданных исключительно по укрытиям и складам вооружения боевиков. По версии Исламабада, в ходе налета были ликвидированы 22 террориста, причастных к трансграничным нападениям.

Афганское руководство категорически осудило налеты, назвав их актом прямой военной агрессии и нарушением суверенитета. В ООН выразили глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта между соседними государствами вдоль демаркационной линии.

Появились первые версии крушения стратегического ракетоносца Ту-95МС