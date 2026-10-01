Белоруссия и РФ готовят общие правила развития информационного пространства

Глазьев рассказал о подготовке единой информационной стратегии РФ и Белоруссии

Россия и Белоруссия готовят общую стратегию информационной политики Союзного государства. Документ предполагает согласованные подходы к развитию общего информационного пространства, сообщил госсекретарь СГ Сергей Глазьев.

По его словам, разработка стратегии близится к завершению. Её планируют представить на рассмотрение Высшего государственного совета Союзного государства.

Глазьев также отметил, что российская сторона предложила ряд решений для технического взаимодействия информационных систем двух стран.

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