Белоруссия и РФ готовят общие правила развития информационного пространства

Россия и Белоруссия готовят общую стратегию информационной политики Союзного государства. Документ предполагает согласованные подходы к развитию общего информационного пространства, сообщил госсекретарь СГ Сергей Глазьев.
По его словам, разработка стратегии близится к завершению. Её планируют представить на рассмотрение Высшего государственного совета Союзного государства.
Глазьев также отметил, что российская сторона предложила ряд решений для технического взаимодействия информационных систем двух стран.
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