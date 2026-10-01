Бессент высказался о новых санкциях против Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент высказался о новых ограничительных мерах, введенных американцами против Ирана.

Соответствующее заявление глава американского финансового ведомства сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам Бессента, американский Минфин осуществляет демонтаж инфраструктуры, которая позволяет Исламской Республике и «другим противникам» обходить санкции, перемещать незаконные средства и подрывать целостность глобальной финансовой системы.

Министр добавил, что новые ограничительные меры являются продолжением беспрецедентных усилий его ведомства, направленных на изоляцию Ирана.

«Это ясно дает понять, что незаконное финансирование противников Америки, чревато потерей доступа к финансовой системе США», — заключил Бессент.