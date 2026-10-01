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Политика 1229

«Боец творческого фронта»: народной артистке Ольге Богдановой вручили орден

Народной артистке России Ольге Богдановой вручили орден

Замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил народной артистке России Ольге Богдановой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Народной артистке России Ольге Богдановой вручили орден
Кадр из фильма "Подсудимый"

Церемония прошла на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии после спектакля «Капитанская дочка», где Богданова исполняет роль императрицы Екатерины II. Соответствующий указ был подписан в августе 2026 года в преддверии юбилея актрисы.

«Ольга Михайловна активно выступала в составе творческих бригад перед военнослужащими, в том числе и в горячих точках: Афганистан, Чернобыль, Северный Кавказ. Она стала настоящим бойцом творческого фронта. И сегодня она частый гость у наших военнослужащих – бойцов специальной военной операции при посещении их в госпиталях и гарнизонах», – отметил генерал армии Виктор Горемыкин.

Директор театра, депутат Московской городской Думы Милена Авимская подчеркнула: «Это заслуженная награда для истинно народной артистки, исполнительницы главных ролей в лучших произведениях мировой классики. Ольга Михайловна служит единственному театру десятки лет и все эти годы предана искусству и людям в погонах».

Ольга Богданова – ведущий мастер сцены Театра Армии, выпускница Школы-студии МХАТ. В составе творческих бригад она неоднократно выезжала в горячие точки, включая Афганистан, Чернобыль, Чечню, а также в гарнизоны от Калининграда до Владивостока. Актриса руководит Детской студией театрального творчества, где обучается более 100 воспитанников, среди которых дети военнослужащих и участников СВО.

 

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Автор:
Армия Россия Владивосток Афганистан Калининград Чечня