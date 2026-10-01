Штурмовик «Зевс»: отступающие бойцы ВСУ убивают своих же солдат, попавших в плен

Штурмовик мотострелкового полка 1008 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным «Зевс» в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал о жестокости бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) по отношению к собственным сослуживцам, которые попадают в плен.

Как заметил собеседник издания, отступающие украинские боевики не жалеют никого, целенаправленно уничтожая их же попавших в плен сослуживцев с помощью дронов.

Российский боец обратил внимание на то, что для киевского режима люди являются расходным материалом, и им это попросту не важно. Спикер подчеркнул, что у украинцев есть свои цели, направленные именно против русского мира.

«Но мы им не позволяем, победа будет за нами», — добавил «Зевс».