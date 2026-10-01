В Херсонской области украинский солдат уснул рядом с гранатой на дороге

С территории Херсонской области, находящейся под контролем вооруженных формирований Украины, продолжают поступать подтверждения фактов воздействия на гражданское население.

28 сентября 2026 года в правоохранительные органы Украины поступило сообщение от жительницы поселка Зеленовка о том, что на перекрестке у магазина обнаружен спящий мужчина в камуфляжной одежде, рядом с которым находился предмет, схожий по виду с гранатой. На место происшествия незамедлительно выехала группа полиции. Прибывшие сотрудники задержали правонарушителя, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе досмотра у задержанного была обнаружена и изъята граната Ф-1. В отношении задержанного лица проводятся необходимые следственные действия.

Таким образом, военнослужащие ВСУ, дислоцированные на правом берегу Херсонской области, продолжают осуществлять террористические действия против мирного населения Херсона.

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