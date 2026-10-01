Боевик ВСУ вышел в отпуск и превратился в инвалида

Боевик ВСУ не смог вернуться из отпуска на фронт

Солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отправился в отпуск, однако вернуться в расположение части уже не смог.

Получив ранение и не дождавшись адекватного лечения, военнослужащий пытался обратиться за помощью, имея осколок внутри тела, но вместо этого его просто направили домой, предоставив возможность справляться с травмой самостоятельно.

После возвращения в родные стены его здоровье резко ухудшилось: он практически утратил способность передвигаться. Когда срок командировки истек, физическое состояние бойца не позволило ему вернуться к месту службы.

Несмотря на настойчивые просьбы родственников и официальные запросы, командование присвоило военнослужащему статус пропавшего без вести (СЗЧ). Теперь он лишен даже самостоятельного доступа к медицинской помощи. Кроме того, объявление бойца СЗЧ привело к полному прекращению всех выплат от части и лишило его возможности рассчитывать на какую-либо поддержку со стороны государства.

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