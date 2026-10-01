Более 17 трлн рублей заложено на оборону России в 2027 году

Россия выделит более 17 трлн рублей на национальную оборону в 2027 году

Россия планирует выделить на национальную оборону свыше 17,1 трлн рублей в 2027 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на трёхлетний период.

«Россия планирует выделить на национальную оборону свыше 17,1 трлн рублей в 2027 году, более 16,6 трлн рублей в 2028-м и около 16,3 трлн рублей в 2029-м», — отмечается в документе.

Документ также определяет объём финансирования социальных сфер. Расходы на здравоохранение составят около 1,82 трлн рублей в 2027 году. В 2028 году эта сумма вырастет до 1,984 трлн рублей. В 2029 году планируется выделить 2,131 трлн рублей. Образование получит около 1,78 трлн рублей в 2027 году. В 2028 году финансирование достигнет 1,85 трлн рублей. В 2029 году сумма составит 1,93 трлн рублей.

Культура и кинематография получат 308,3 млрд рублей в 2027 году. В 2028 году финансирование отрасли увеличится до 324,9 млрд рублей. В 2029 году сумма достигнет 351,03 млрд рублей.

Федеральный бюджет Российской Федерации принимают на трёхлетний период. Документ определяет основные параметры доходов и расходов государства.

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