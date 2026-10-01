Более 600 кв. километров за месяц: ВС РФ в сентябре продавливали ВСУ

ВС РФ заняли 658 кв. км и устроили ВСУ два котла за сентябрь

Сентябрь 2026 года войдет в историю СВО как месяц методичного сжатия украинской обороны на северо-востоке. По данным Минобороны РФ, за 30 дней под контроль российских войск перешло более 658 кв. километров территории и свыше 27 населенных пунктов.

«Ольховатский котел» и прорыв у Волчанска

Сентябрь начался не с громких заявлений, а с тихой и упорной работы штурмовых групп группировки «Север» на Харьковском направлении. Уже к середине первой недели месяца на карте начали прорисовываться контуры того, что военкоры позже назовут «Ольховатским котлом».

К 5 сентября российские подразделения взяли под контроль Березники, Озёрное, Долгенькое и Зарубинку. Эти населенные пункты, разбросанные по балкам северо-восточнее Волчанска, стали первыми кирпичами в фундаменте будущего окружения. Противник, по данным Минобороны, потерял здесь до 700 военнослужащих, но главное было не в цифрах потерь, а в геометрии фронта — украинская оборона начала складываться, как карточный домик .

Параллельно на Сумском направлении группировка «Север» форсировала реку Корова южнее Рясного и закрепилась на западном берегу. Это был первый тревожный звонок для ВСУ: русская армия не просто давила в лоб, а искала слабые места в стыках между украинскими подразделениями.

«Волчанский котел» обретает форму

Во второй декаде месяца, к 16 сентября, ситуация стала приобретать черты оперативного кризиса для ВСУ. На карте появились сразу две тревожные отметки: «актуализированы контуры внутреннего охвата Волчанского котла» и «сформирован Ольховатский котел».

Что это означало на земле? Российские подразделения вышли на фланги украинской группировки, оборонявшейся в районе Волчанска, и начали методично сжимать «клещи». В сводках за 15-16 сентября появились сообщения о продвижении в направлении Хотени и Кияницы, зачистке приграничных лесных массивов у Садков и расширении зоны контроля у Великого Прикола.

ВСУ пытались контратаковать — в районе Купянска и Западного украинские пехотные подразделения продвинулись на 800 метров, но это был локальный успех на фоне общего ухудшения положения. 19 сентября Минобороны РФ уже официально заявило о сокращении подконтрольной ВСУ территории в северо-восточной части Харьковской области на 152 квадратных километра с 5 сентября.

К этому моменту в «мешке» под Волчанском оказались украинские подразделения, снабжение которых шло по узким коридорам, простреливаемым российской артиллерией и дронами.

Три населенных пункта за сутки и паника ВСУ

Перелом наступил 25-26 сентября. Минобороны РФ сообщило об освобождении сразу трех населенных пунктов: Петропавловки и Лозовой в Харьковской области, а также Марьино в Сумской.

Группировка «Север» не просто расширяла зону контроля — она методично «отжимала» украинские силы от государственной границы. Начальник пресс-центра группировки Василий Межевых прямо заявил: «Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля».

К 27 сентября в сводках и сообщениях военкоров появилась показательная деталь: украинские военные на Сумском направлении избегают стрелковых боев. Заместитель командира штурмового отряда 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Агат» рассказал: «Противник применяет беспилотники самолетного типа, FPV-дроны. ВСУ в стрелковый бой не вступают, боятся нас. Они убегают из опорника (опорный пункт. - «МК»)».

За этим стоит реальная тактика: когда у противника нет возможности удержать позицию, он пытается сохранить хотя бы людей. Но бегство из опорников означает потерю контроля над территорией.

Приколотное — последний узел сопротивления

К 28-29 сентября на карте ключевой точкой стало Приколотное. Этот населенный пункт в Харьковской области превратился в «огневой мешок», куда украинское командование перебрасывало резервы, пытаясь заткнуть дыру в обороне .

Военный эксперт Андрей Марочко описывал ситуацию так: «Украинское командование перебрасывает дополнительные силы и средства в районы населенных пунктов Приколотное и Хатнее в Харьковской области. Здесь они все-таки еще до сих пор пытаются пробить брешь в сформировавшемся огневом мешке».

Но было поздно. К концу месяца группировка «Север» освободила Хрипуны, Петропавловку, Лозовую, Марьино, Крейдянку и Приколотное. На Добропольском направлении группировка «Центр» взяла Нововодяное и Веселое Поле, а в самом Доброполье российские штурмовики за сутки освободили 70 зданий.

Итоги и выводы

Площадь освобожденной территории в 658 квадратных километров — это не просто цифра. Это два «котла», десятки оставленных солдатами ВСУ позиций, сотни единиц уничтоженной техники и тысячи украинских военнослужащих, которые либо погибли, либо оказались в плену, либо бежали.

Сентябрь 2026 года показал, что тактика «малых котлов» работает. Русская армия не штурмует в лоб укрепрайоны, а методично перерезает логистику, вынуждая противника либо умирать в окружении, либо отступать.

Для ВСУ это месяц катастрофических потерь. Некоторые депутаты Рады сообщают, что потери ВСУ в боях за Доброполье составляют 100 тысяч человек. Территория переходит под контроль России, и остановить это продвижение украинская армия пока не может.

К 30 сентября фронт ВСУ на Харьковщине и Сумщине сложился. Осталось выпрямить линию и зачистить остатки «котлов».