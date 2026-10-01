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Политика 2240

Борьба за влияние: Иран готовится показать силу в Ираке после вывода войск США

Тегеран усилит давление на Багдад на фоне сокращения американского контингента

Тегеран усилит давление на Багдад на фоне сокращения американского контингента
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Военно-политические аналитики и представители силовых структур Ближнего Востока предупреждают о намерении Тегерана существенно нарастить свое военное и политическое присутствие в Ираке на фоне запланированного вывода подразделений международной коалиции во главе с США. Отмечается, что проиранские вооруженные формирования готовятся открыто «играть мускулами» и перехватить контроль над ключевыми стратегическими зонами страны.

В условиях сокращения иностранного контингента связанные с Тегераном шиитские ополченцы рассчитывают укрепить позиции внутри силового аппарата Багдада, вытеснить остающееся западное влияние и расширить логистические коридоры в направлении Сирии и Ливана. Дополнительным фактором нестабильности остаются риски атак ополченцев на базы в Иракском Курдистане.

В иракском руководстве опасаются, что уход американских сил нарушит хрупкий баланс безопасности и спровоцирует новый виток борьбы за власть между фракциями. Региональные эксперты призывают сохранить механизмы координации для предотвращения дестабилизации иракского государства.

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