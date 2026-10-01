Борьба за влияние: Иран готовится показать силу в Ираке после вывода войск США

Военно-политические аналитики и представители силовых структур Ближнего Востока предупреждают о намерении Тегерана существенно нарастить свое военное и политическое присутствие в Ираке на фоне запланированного вывода подразделений международной коалиции во главе с США. Отмечается, что проиранские вооруженные формирования готовятся открыто «играть мускулами» и перехватить контроль над ключевыми стратегическими зонами страны.

В условиях сокращения иностранного контингента связанные с Тегераном шиитские ополченцы рассчитывают укрепить позиции внутри силового аппарата Багдада, вытеснить остающееся западное влияние и расширить логистические коридоры в направлении Сирии и Ливана. Дополнительным фактором нестабильности остаются риски атак ополченцев на базы в Иракском Курдистане.

В иракском руководстве опасаются, что уход американских сил нарушит хрупкий баланс безопасности и спровоцирует новый виток борьбы за власть между фракциями. Региональные эксперты призывают сохранить механизмы координации для предотвращения дестабилизации иракского государства.

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