Бойцы ВС РФ уничтожили скопления живой силы ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища

По информации Министерства обороны РФ, в ходе спецоперации было ликвидировано скопление личного состава Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен расчетами РСЗО «Ураган» из состава 236-й гвардейской артиллерийской бригады, входящей в 20-ю общевойсковую армию группировки войск «Запад».

Локализация позиции противника была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов. По цели были применены 220-миллиметровые осколочно-фугасные реактивные снаряды.

Отмечается, что групповая цель находилась на восточном берегу Краснооскольского водохранилища. После выполнения стрельбы артиллеристы немедленно покинули огневую позицию и замаскировали боевые машины РСЗО.

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