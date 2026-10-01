БРИКС против Вашингтона: что поставлено на карту на выборах в Бразилии

Бразилия подходит к выборам, на которых решится не только судьба президентского кресла. 4 октября Луис Инасиу Лула да Силва попытается в четвертый раз занять высший государственный пост, а Флавио Болсонару — вернуть к власти семью своего отца, осужденного за попытку сохранить власть после поражения в 2022 году. На исход гонки уже влияет Вашингтон, а вместе с ним решается, останется ли Бразилия самостоятельным игроком или станет заметно ближе к американскому лагерю.

Почти 159 млн бразильцев 4 октября должны избрать президента и вице-президента, губернаторов, две трети Сената, палату депутатов и более тысячи депутатов региональных законодательных собраний. Если ни один кандидат в президенты не получит более половины действительных голосов, второй тур состоится 25 октября.

Главное противостояние уже обозначилось. На высший пост претендуют действующий глава государства Лула да Силва и сенатор Флавио Болсонару, старший сын бывшего президента Жаира Болсонару. Остальные кандидаты заметно уступают двум лидерам гонки.

Для самой Бразилии выборы важны не только из-за возможной смены власти. Следующий президент сможет назначить четырех из 11 судей Верховного суда. Кроме того, результат голосования способен повлиять на отношения страны с США, Китаем и государствами Глобального Юга.

Лула идет за четвертым сроком

Лула да Силва вновь пытается представить свою кандидатуру как способ сохранить нынешний политический курс и не допустить возвращения к власти семьи Болсонару. Для 80-летнего политика это уже седьмая президентская кампания.

Политическая карьера Лулы началась в рабочем движении. В 1970-х годах он был профсоюзным лидером, участвовал в забастовках, сыгравших заметную роль в борьбе против военной диктатуры. В 2002 году после трех неудачных попыток он победил на выборах и стал первым президентом страны из рабочего класса.

В 2003–2010 годах его правительство расширяло социальные программы, боролось с голодом и увеличивало доступ к высшему образованию. При этом правление сопровождалось коррупционными скандалами. В 2018 году Лула был заключен под стражу по обвинению в коррупции и провел в тюрьме 580 дней. Впоследствии Верховный суд отменил его приговор.

В 2022 году Лула вновь победил на выборах, на этот раз с небольшим преимуществом над Жаиром Болсонару. Через несколько дней после его инаугурации, в январе 2023 года, сторонники проигравшего кандидата штурмовали здания государственных органов в Бразилиа, пытаясь добиться возвращения прежнего президента к власти.

Теперь Лула делает ставку прежде всего на социальную политику, образование и здравоохранение. Он также говорит о развитии добычи редкоземельных металлов, искусственном интеллекте и энергетике. В числе поддерживаемых им инициатив — переход к пятидневной 40-часовой рабочей неделе без сокращения заработной платы.

В экологической политике президент стремится одновременно сокращать незаконную вырубку лесов и поддерживать энергетический сектор. В его подходе сочетаются социальные программы, укрепление государственной энергетической компании Petrobras, расширение возобновляемых источников энергии и планы по бурению новых нефтяных скважин.

При этом у действующего президента остаются слабые места. Среди проблем его политики: государственные расходы, рост долга, доступность жилья, коррупционные скандалы и недовольство частью избирателей экономическим курсом. Отдельно эксперты отмечают возраст Лулы: в случае переизбрания на момент инаугурации 5 января 2027 года ему будет 81 год.

Месть за отца

Главный соперник Лулы — 45-летний сенатор Флавио Болсонару. Он четыре срока работал в законодательном собрании штата Рио-де-Жанейро, а в 2018 году был избран в сенат, набрав более четырех миллионов голосов. Его отец в конце 2025 года поддержал его кандидатуру.

Для Флавио проблема и ресурс одновременно — фамилия Болсонару. Его отец остается популярным среди значительной части правого электората, несмотря на судебный приговор по делу о попытке удержать власть после поражения на выборах 2022 года. Флавио обещает добиться амнистии для своего отца и осужденных за участие в тех событиях.

Сын Болсонару пытается одновременно сохранить политическую базу своей семьи и изменить ее образ. На отдельных мероприятиях он представлялся просто как Флавио, без фамилии. Такой подход аналитики и журналисты связывают со стремлением дистанцироваться от наиболее спорных страниц президентства Жаира Болсонару. Левые противники кандидата считают это сознательной попыткой смягчить отношение к его политическому наследию.

При этом ключевые предложения Флавио показывают заметную преемственность с курсом его отца. Центральной темой кампании стала борьба с преступностью. Сенатор выступает за расширение системы тюрем строгого режима, ужесточение наказаний, массовые задержания и снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет за тяжкие преступления.

В программе кандидата предлагается объявить преступные группировки «наркотеррористическими организациями» и построить пять новых тюрем строгого режима по образцу системы Сальвадора. Еще одна инициатива предусматривает создание национальной базы данных с распознаванием лиц, связанной с криминальными базами.

Экономическая часть программы Флавио сформулирована менее подробно. Он говорит о сокращении государственных расходов, налогов и бюрократических процедур, а также о приватизации. Отдельное внимание уделяется упрощению экологического лицензирования и созданию условий для инвестиций.

За время предвыборной кампании Флавио оказался в центре нескольких скандалов. В мае кандидат в президенты был обвинен в получении не менее 12 миллионов долларов от банкира Даниэля Воркару, замеченного в мошенничестве. Средства, как утверждается, запрашивались на съемки художественного фильма о политической карьере Жаира Болсонару под названием «Темная лошадка». Флавио признал, что просил у Воркару деньги на финансирование киноленты о своем отце, но отрицает какие-либо правонарушения.

В последние недели кампании в центр внимания попала и религия. В Интернете распространился слух о том, что Флавио Болсонару намерен отменить статус Богоматери Апаресидской как национальной покровительницы Бразилии. Этот сюжет оказался значимым для бразильской политики, где католическая и евангелическая традиции занимают значительное место.

След Дональда Т