Британия расширила санкции против России

МИД Великобритании обновил чёрный список, добавив в него восемь российских судов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа. Среди новых фигурантов — арктические газовозы «Алексей Косыгин», «Константин Посьет» и «Пётр Столыпин».

Для этих судов Лондон ввёл ограничения в сфере судоходства и торговли. Им запрещено фрахтование и эксплуатация, заход в британские порты, а также оказание связанных с ними технических, экипажных, брокерских и финансовых услуг.

Формальным поводом для рестрикций британские власти назвали перевозку российского СПГ из России в третьи страны. По версии Лондона, такие поставки вносят вклад в «действия, направленные на дестабилизацию Украины либо подрыв или создание угрозы её территориальной целостности, суверенитету или независимости».

Отдельно стоит отметить газовоз ледового класса ARC7 «Алексей Косыгин». Это первое судно, построенное в России для перевозки сжиженного природного газа в арктических условиях в рамках проекта «Арктик СПГ — 2». «Совкомфлоту» его передали в декабре 2025 года. Каждый такой танкер способен вместить более 172 тысяч кубометров СПГ.

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