Бюджет Евросоюза на €2 трлн уйдёт под полный контроль фон дер Ляйен

Деклан Костелло, представляющий Еврокомиссию, собирается представить государственным экспертам обновлённый порядок расходования средств ЕС. По этой схеме последнее слово о том, кому и сколько выделять, останется за Урсулой фон дер Ляйен, возглавляющей Еврокомиссию. Европейское издание Politico узнало о таких намерениях от своих источников.

Обсуждение назначено на 1 октября. Речь пойдёт о региональных и территориальных деталях бюджета, объём которого составляет порядка €2 трлн. Сейчас Костелло возглавляет Группу по реформам и инвестициям (SG REFORM). Эта структура числится в Генеральном секретариате ЕК, то есть фактически в аппарате фон дер Ляйен. Та же ячейка приложила руку к послековидному фонду поддержки, который действовал по принципу «деньги в обмен на реформы».

Национальные кабинеты встревожены: в таких шагах им видится угроза чрезмерного контроля Еврокомиссии над тратами из общего бюджета. Предполагается, что финансирование развития регионов и аграрной сферы будет открываться только после экономических преобразований, которых требует Брюссель. Это повторяет логику фонда восстановления.

Газета пишет, что полномочия по бюджету оказываются у ближнего круга фон дер Ляйен. Такая концентрация влияния вокруг неё раздражает национальные правительства. 10 государств — от Польши до Люксембурга — уже выразили несогласие с таким подходом.

Они опасаются, что Брюссель станет настаивать на экономических реформах, чреватых политическими последствиями, например в пенсионной или судебной сфере.

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