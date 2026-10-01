Бюджетные рамки: Греция призвала Евросоюз ослабить финансовую дисциплину

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к руководству Европейской комиссии с официальным призывом смягчить жесткие бюджетные правила ЕС, чтобы позволить государствам-членам субсидировать расходы домохозяйств и предприятий на фоне затяжного энергетического кризиса. В письменном обращении к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен греческий лидер подчеркнул, что стандартные призывы к сокращению потребления больше не работают.

Афины предложили исключить временные антикризисные субсидии на энергоносители из расчетных дефицитных рамок Маастрихтских соглашений, а также разрешить странам напрямую перенаправлять сверхдоходы от НДС на компенсацию взлетевших тарифов. Правительство Греции уже объявило об увеличении субсидий на дизельное топливо и подготовке мер по сдерживанию цен на мазут для отопления.

Ожидается, что вопрос о налоговой гибкости станет центральной темой предстоящего саммита лидеров стран Евросоюза. Аналитики предупреждают, что неконтролируемый рост расходов на электричество ставит под угрозу конкурентоспособность всей европейской индустрии.

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