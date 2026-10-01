Черный список Пентагона: в Сенате США предложили забанить китайские компании

Американский сенатор Рик Скотт представил в Конгрессе комплексный пакет законопроектов, направленный на полный запрет торговли на финансовых рынках США для китайских компаний, включенных в черный список Министерства обороны США. Законодательная инициатива призвана перекрыть китайским военным корпорациям доступ к американскому капиталу и защитить частных инвесторов от непрозрачных финансовых рисков.

Документ обязывает Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) маркировать переменные доли участия (VIE), связанные с предприятиями КНР, предупреждать трейдеров об отсутствии юридических механизмов защиты прав инвесторов и ввести жесткие требования к публичному размещению акций (IPO). Кроме того, законопроект предусматривает автоматическое распространение санкций на любые дочерние структуры компаний, уличенных в сотрудничестве с Народно-освободительной армией Китая.

Сенатор подчеркнул, что бесконтрольный приток долларов в аффилированные с Пекином корпорации представляет прямую угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В случае одобрения инициативы сотни китайских эмитентов могут столкнуться с немедленным делистингом на площадках NYSE и NASDAQ.

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