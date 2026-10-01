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Политика 922

Черный список Пентагона: в Сенате США предложили забанить китайские компании

Сенатор Рик Скотт внес пакет законопроектов против китайских фирм на биржах

Сенатор Рик Скотт внес пакет законопроектов против китайских фирм на биржах
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Американский сенатор Рик Скотт представил в Конгрессе комплексный пакет законопроектов, направленный на полный запрет торговли на финансовых рынках США для китайских компаний, включенных в черный список Министерства обороны США. Законодательная инициатива призвана перекрыть китайским военным корпорациям доступ к американскому капиталу и защитить частных инвесторов от непрозрачных финансовых рисков.

Документ обязывает Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) маркировать переменные доли участия (VIE), связанные с предприятиями КНР, предупреждать трейдеров об отсутствии юридических механизмов защиты прав инвесторов и ввести жесткие требования к публичному размещению акций (IPO). Кроме того, законопроект предусматривает автоматическое распространение санкций на любые дочерние структуры компаний, уличенных в сотрудничестве с Народно-освободительной армией Китая.

Сенатор подчеркнул, что бесконтрольный приток долларов в аффилированные с Пекином корпорации представляет прямую угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В случае одобрения инициативы сотни китайских эмитентов могут столкнуться с немедленным делистингом на площадках NYSE и NASDAQ.

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