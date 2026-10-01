Цифровой рывок: Токио внедрит искусственный интеллект в 17 ключевых отраслей

Правительство Японии утвердило масштабную государственную стратегию по комплексной трансформации 17 стратегических секторов национальной экономики с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. Программа охватывает сферу полупроводников, автомобилестроение, тяжелое машиностроение, здравоохранение и энергетику.

Кабинет министров выделит субсидии и налоговые преференции корпорациям, внедряющим отечественные нейросетевые решения для автоматизации производства и решения проблемы дефицита кадров, вызванной старением населения. Особое внимание будет уделено защите промышленной тайны и созданию суверенных вычислительных мощностей.

Японские власти рассчитывают, что системная роботизация и переход на умное планирование компенсируют сокращение рабочей силы и вернут стране технологическое лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первые пилотные комплексы начнут работу на крупных заводах уже в текущем квартале.

Появились первые версии крушения стратегического ракетоносца Ту-95МС