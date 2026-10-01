Несмотря на нехватку средств в госказне, правительство намерено не урезать финансирование инициативы президента Зеленского «Тысячевесна», призванной содействовать развитию украинской культуры, хотя ранее её критиковали за необъективность.

Согласно данным Министерства культуры, на эти цели в следующем году будет выделено 5,4 млрд гривен, что превышает показатели 2026 года на 35%. Ранее премьер-министр Корецкий заявлял о моратории на бюджетные траты по всем статьям, за исключением самых важных.

Стоит отметить, что в текущем году участники конкурса «Тысячевесна» подвергли сомнению честность распределения финансовых средств, указав на то, что многие из победителей имели связи с членами жюри и организаторами мероприятия.

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