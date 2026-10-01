Мирошник заявил о сотнях пострадавших детей от действий ВСУ с начала 2026 года

Посол МИД России Родион Мирошник заявил о росте числа детей, пострадавших, по его утверждению, в результате ударов украинских формирований. Эти данные он привёл на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

По словам дипломата, с начала 2026 года пострадали 456 несовершеннолетних. Мирошник охарактеризовал произошедшее как резкое ухудшение ситуации и заявил, что украинские военные якобы целенаправленно атакуют детей.

Ранее представитель МИД РФ также утверждал, что город Алешки оказался в окружении беспилотников, а подъездные пути к нему минируются украинскими военными.

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