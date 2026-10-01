Дипломатический ультиматум: Рубио потребовал от делегации Ирана покинуть США

Государственный секретарь США Марко Рубио предписал иранской делегации во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи незамедлительно покинуть территорию Соединенных Штатов. Жесткий дипломатический демарш последовал сразу после фактического тупика в непрямых переговорах по деэскалации ситуации в Персидском заливе.

Посреднические усилия представителей Катара, пытавшихся согласовать дорожную карту по открытию Ормузского пролива, не привели к компромиссу из-за непримиримой позиции сторон. Американские власти заявили, что после завершения официальной программы Генеральной Ассамблеи ООН оснований для дальнейшего нахождения иранских представителей в Нью-Йорке не осталось.

Иранская делегация экстренно вылетела спецрейсом из аэропорта Нью-Йорка в Доху. Аналитики расценивают высылку как признак резкого свертывания дипломатического диалога между Вашингтоном и Тегераном.

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