Достанет и в бункере: на Украине запаниковали от новой ракеты «Искандер»

Украинские военные эксперт бьют тревогу: по их данным, 29 сентября при ударе по Киеву российские вооруженные силы впервые применили баллистическую ракету «Искандер» с новой боевой частью, способной проникать глубоко под землю и разрушать бетонные бункеры и заглубленные командные пункты. Член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», участник СВО Александр Мушуров рассказал, о каком оружии может идти речь.

Украинские специалисты считают, что ракетный комплекс «Искандер» получил на вооружение специализированные противобункерные ракеты новейшей модификации 9М723-2Ф3. Они предназначены для уничтожения заглубленных и особо защищенных объектов.

Ключевая особенность ракеты — фугасная проникающая боевая часть, способная поражать подземные цели и бункеры. Проникающая боевая часть работает по принципу «снаряда в снаряде»: она находится внутри ракеты и в момент падения продолжает движение по инерции в глубину сооружения или почвы.

При скорости 950–1150 метров в секунду такая боеголовка способна углубиться в мягкий грунт на десятки метров, а при попадании в здание она пробивает бетонные плиты перекрытия и взрывается внутри защищаемого помещения. Якобы, такой «Искандер» способен наносить удары по подземным целям на глубину до нескольких десятков метров. Обычно защищенные командные пункты расположены на глубине 30-50 метров.

Помимо этого, утверждают украинские эксперты, новая российская ракета оснащена системами противодействия ПВО. В момент захода на цель она отстреливает радиолокационные ловушки, из-за чего на экране радара отображается не одна ракета, а целая стая из шести-семи виртуальных целей. Есть также ложные цели.

Дальность ракеты, по данным украинской разведки, может достигать примерно 550 км, а в перспективе рассматривается возможность увеличения до 800 км.

Противобункерный «Искандер» представляет собой качественно новый этап в развитии оперативно-тактических ракетных комплексов, позволяющих эффективно поражать цели, которые ранее считались неуязвимыми для обычных средств поражения, считает участник СВО: Александр Мушуров.

Он напомнил, что «Искандер» был принят на вооружение ещё в 2006 году.

- Прошло 20 лет, естественно, его боевая часть претерпела множество изменений, - говорит эксперт. - Боевая часть — от кассетной до проникающей фугасной. Я уже не говорю про специальный ядерный боезаряд. Все эти модификации приняты на вооружение, испытаны.

Другой момент в том, что Вооружённые силы России ещё ни разу толком не использовали отдельные «начинки» «Искандера» против Украины, но ведь это далеко не предел.

Чем дольше будет идти конфликт, чем больше киевский режим будет пытаться досадить на террористическими атаками, тем больше новые боевые «ответочки» из нового вооружения, действительно нового, а не «Искандеры», будут прилетать по их топливно-энергетическому и военно-промышленному комплексам, по их командованию, по которому толком ещё не наносились удары.

Сейчас начали использовать «Искандер» с проникающей частью, а завтра это может быть «Орешник», только у которого уже на сто процентов будет новая начинка, в разы мощнее, чем у «Искандера».

Эта акция, скажем так, от наших Вооружённых сил — лишний повод задуматься властям Украины и их командованию о том, что, может быть, всё-таки стоит пойти на наши условия и не творить дичь, за которую им всё-таки потом придётся отвечать не только перед нами, но и перед всем миром.