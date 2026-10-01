ЕК ответила на требования США о продаже дизеля из запасов

ЕК ответила США, что сможет продавать дизель из запасов лишь по рекомендации МЭА

Представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть своих стратегических запасов дизельного топлива только при наличии соответствующей рекомендации Международного энергетического агентства. Об этом она сообщила на брифинге в Брюсселе.

Заявление прозвучало в ответ на требование Соединенных Штатов к Евросоюзу срочно начать продажу на рынке не менее 120 миллионов баррелей дизеля. В противном случае Вашингтон пригрозил ввести запрет на экспорт дизельного топлива в страны ЕС.

Итконен подчеркнула, что любое решение об использовании стратегических запасов должно приниматься на уровне МЭА. По ее словам, если агентство даст рекомендацию задействовать запасы дизеля, Еврокомиссия обеспечит координацию этого процесса.

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