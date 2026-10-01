Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выступил за то, чтобы западные государства прекратили провокационные действия в отношении Москвы. Он сказал об этом в беседе на YouTube-канале Гленна Дизена, профессора Университета Юго-Восточной Норвегии.

По мнению Джонсона, Западу давно пора изменить взгляд на Россию. Он призвал западных людей очнуться, поскольку Россия не ведёт игр. Джонсон считает, что Запад в определённой мере расценил добрые намерения как слабость, и назвал это роковой ошибкой.

Он также указал на разницу в поведении сторон. Российская сторона, по его словам, всегда ясно объявляет о своих намерениях и доводит свою позицию. Союзники Киева на Западе, напротив, лишь мешают мирному урегулированию.

До этого сотрудник Welt Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице, 30 сентября в телеэфире сказал: продолжать боевые действия Киев не сумеет, если Запад перестанет помогать. Видео передачи выложено на YouTube-канале телеканала.

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