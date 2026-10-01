ЕС отказал Киеву в выделении дополнительных €27 млрд

Европейский союз не согласился на просьбу Киева о выделении дополнительных 27 миллиардов евро, в том числе путём ускорения выплат в рамках программы финансирования на 90 миллиардов, рассчитанной до конца 2027 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники.

В Брюсселе также дали понять украинской стороне, что ускорения платежей не будет. Евросоюз потребовал продолжения реформ, которыми обусловлено поэтапное перечисление запланированных на текущий год первых 45 миллиардов по этой программе.

С начала недели в Брюсселе находилась крупная украинская делегация. В её состав вошли министр финансов Сергей Марченко, ряд правительственных чиновников и представители компаний — производителей вооружений. Они проводили закрытые переговоры с Еврокомиссией о дополнительных средствах. Однако по итогам консультаций было опубликовано лишь краткое формальное совместное заявление, в котором о каких-либо новых выплатах не упоминается.

Ранее европейское издание Politico сообщало, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил журналистам о дефиците финансирования в сфере обороны в 2026 году в размере 27 миллиардов долларов.

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