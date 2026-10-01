Эстония добивается полного запрета на транзит зерна РФ через порты Балтии

Глава МИД Эстонии заявил о работе над остановкой перевалки зерна из РФ в Балтии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о целенаправленной работе по прекращению транзита российского зерна через балтийские порты. Об этом информирует пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

Заявление прозвучало в Риге на встрече с президентом Латвии Эдгарсом Ринкявичсом и главой МИД Байбой Браже. Цахкна подчеркнул, что Таллин продолжает координировать действия с Ригой и Вильнюсом для выработки регионального или общеевропейского механизма остановки перевозок.

Ранее, в сентябре, министр уже рекомендовал логистическим компаниям не планировать маршруты через Эстонию. По его оценке, на данный момент транзит российского зерна через страну практически отсутствует.

Параллельно с экономической блокадой Эстония зафиксировала уровень военной поддержки Киева. Объем помощи составит не менее 0,25% ВВП в 2027 году. Также в январе следующего года страна примет конференцию по восстановлению Украины, призванную обеспечить быструю поддержку в период зимней кампании.

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