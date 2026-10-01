Эстония перекрыла зерну из России и Белоруссии путь через Балтику

1 октября эстонское правительство утвердило запрет на транзит зерна из РФ и Белоруссии по своей территории. Правовой базой выступил акт о международных санкциях.

В сопроводительных материалах сказано, что ограничения призваны усилить нажим на Россию. Задача — прекратить военную агрессию, урезав доходы российских предпринимателей и источники финансирования военной деятельности.

Кабмин также объяснил, почему под запрет попала и Белоруссия: Минск поддерживает действия Москвы. Также Таллин отметил, что Москва пытается менять логистику и частично гнать экспорт через Балтику. Эстония называет такой вариант неприемлемым, считая недопустимым использование своих портов для вывоза российского зерна.

Ранее, 10 сентября, МИД Эстонии заявлял о планах согласовывать шаги с Латвией и Литвой. Задача — выработать общий региональный или европейский ответ, который остановит транзит российского зерна. 30 сентября в Риге глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна обсуждал тему с латвийским президентом Эдгарсом Ринкевичсом и министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

На границе с Эстонией наблюдаются серьезные задержки и ограничения движения

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