Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа в хранилищах

К концу первого месяца осени европейским странам удалось заполнить свои подземные газовые хранилища лишь на 70% от необходимого на предстоящий зимний период объема. Такие подсчеты приводит ТАСС, основываясь на данных Gas Infrastructure Europe.

С начала летнего сезона, то есть с апреля 2026 года, нетто-закачка газа в европейские ПХГ превысила 47,5 миллиарда кубометров. Этого оказалось недостаточно для достижения целевых показателей. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны Евросоюза обязаны доводить заполненность хранилищ до 90% в период с 1 октября по 1 декабря. При сложных условиях допускается гибкость в пределах 10 процентных пунктов. Таким образом, для выполнения нормы нетто-закачка к началу осенне-зимнего сезона 2026–2027 годов должна была составить не менее 68 миллиардов кубометров.

Средние темпы закачки в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года, чему способствовала теплая погода. При этом котировки газа на европейских хабах достигли максимума с конца 2022 года. Это свидетельствует о стремлении Евросоюза заполнить хранилища любой ценой, однако наиболее благоприятные летние месяцы были упущены.

По состоянию на 29 сентября европейские ПХГ заполнены на 71,54%. Это на 15,53 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет и значительно уступает прошлогоднему показателю в 82,6%. Отмечается, что столь низкий уровень на эту дату фиксируется впервые за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС сейчас находится около 78,3 миллиарда кубометров газа, что на 12,7 миллиарда меньше, чем годом ранее, и является минимумом с 2013 года. «Газпром» прогнозировал, что запасы могут не достичь даже 75%.

Ранее сообщалось, что Европа рискует войти в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа — на уровне 70–75%, что станет абсолютным минимумом за всю историю старта зимнего периода.

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