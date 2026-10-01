Европейский союз отказал Киеву в требовании ускорить выдачу кредитных средств, предназначенных для покрытия дефицита бюджета. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В материале издания приводятся слова о том, что ЕС пока не согласился удовлетворить просьбу Украины по ускоренному финансированию для покрытия непредвиденных расходов на военные нужды в текущем году.

Речь идет о кредитной линии на сумму 90 миллиардов евро, утвержденной Евросоюзом на 2026–2027 годы. Изначальный график предусматривал выплаты по 45 миллиардов евро ежегодно. Из этой общей суммы порядка 60 миллиардов евро выделены на оборонные закупки, а 30 миллиардов — на прямую бюджетную поддержку.

Согласно данным Bloomberg, европейские власти не согласились с украинскими оценками ситуации, заявив, что преждевременное перечисление средств сейчас приведет к финансовым сложностям уже к 2027 году.

Ранее Еврокомиссия, реагируя на заявления Киева о нехватке финансирования, призвала Украину сосредоточиться на проведении необходимых реформ для активации уже одобренной бюджетной помощи.

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