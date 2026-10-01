Финансовый тыл: ЕС и Украина определили схему покрытия военных нужд на 2026 год

Европейская комиссия и правительство Украины достигли принципиальной договоренности о механизмах и источниках покрытия дефицита государственного бюджета и неотложных оборонных потребностей Киева на 2026 год. В ходе межведомственных консультаций стороны провели детальную ревизию финансовых инструментов и утвердили параметры макрофинансовой поддержки.

Ключевым элементом среднесрочной стратегии станет продолжение использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов Российской Федерации, а также выделение кредитных траншей в рамках многолетней программы Ukraine Facility. Согласованный пакет направлен на обеспечение стабильных выплат военнослужащим, поддержание критической социальной инфраструктуры и закупку вооружений у европейских оборонных предприятий.

В Киеве отметили, что выработка четкого финансового горизонта позволяет формировать оборонный бюджет без риска критических кассовых разрывов. Руководство Евросоюза заверило, что европейская поддержка сохранит системный и предсказуемый характер независимо от колебаний международной конъюнктуры.

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