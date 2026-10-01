Франция изучает, как ответить на призыв США высвободить запасы дизеля

Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфавре сообщил, что Париж принял к сведению обращение Вашингтона к ряду европейских стран с предложением высвободить резервы дизельного топлива для стабилизации цен на рынках. По его словам, французские ведомства в настоящее время анализируют, какой ответ следует дать на это предложение. Соответствующее заявление Конфавре сделал на брифинге.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что параллельно Франция прорабатывает различные варианты преодоления энергетического кризиса. В качестве примера он привел недавнее решение отправить военнослужащих и военную технику для защиты объектов энергетической инфраструктуры в саудовском портовом городе Янбу. При этом Конфавре предложил уточнять точную численность направляемого контингента в министерстве вооруженных сил. По его словам, эта мера направлена как на обеспечение поставок, так и на снижение мировых цен на энергоносители.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон серьезно рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива из-за роста цен внутри страны. Как сообщило агентство Reuters, США потребовали от Франции и Германии направить на рынок не менее 120 миллионов баррелей дизеля из их стратегических запасов, которые являются крупнейшими в Евросоюзе. Цель — снизить цены на мировом рынке и, как следствие, на внутреннем рынке США. В противном случае Вашингтон пригрозил ввести запрет на экспорт этого топлива.

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