Генсек НАТО призвал альянс сохранять спокойствие после ноты из Москвы

Генсек НАТО Марк Рютте откликнулся на российскую дипломатическую ноту. В ней Москва предупреждала, что пустит в ход весь имеющийся арсенал, в том числе ядерное оружие, если страны блока попробуют отрезать Калининградскую область. О содержании документа ранее рассказало Reuters. Высказывания Рютте приводит издание Politico.

По словам Рютте, получив ноту, Североатлантический союз должен действовать без паники и не отказываться от помощи Украине. Он обозначил свою мысль так: следует сохранять ровный настрой, придерживаться прежнего курса и дальше оказывать Киеву поддержку.

Рютте признал, что документ из Москвы до НАТО дошёл. Ответ блока, по его словам, получился коротким и сжатым. В нём альянс заверил российскую сторону, что не вынашивает агрессивных планов против России.

Кроме того, генсек НАТО напомнил, что союз носит защитный характер. Он также выступил за то, чтобы Москва перестала угрожать ядерным оружием, пишет Reuters.

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