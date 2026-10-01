«Герани» добрались до мостов на Днепре: «усатый» дрон впервые ударил по опоре

Новые реактивные «Герани» со специальной боевой частью, которые в народе уже успели прозвать «усатыми» из-за внешних отличительных признаков, в четверг, 1 октября, впервые нанесли удар по Южному мосту через Днепр в Киеве. Ранее такие же реактивные «Герани» с новой кумулятивно-режущей боевой частью снесли линию электропередачи в Киеве.

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, какие новые горизонты для нас открывают новые беспилотники, и предрек незавидное будущее киевским мостам.

Вооруженные силы РФ накануне начали наносить удары по линиям электропередачи (ЛЭП) беспилотниками со специальной боевой частью для разрушения металлических конструкций. На появившемся в Сети видео отчетливо видно, как беспилотник как бритвой срезает верхние конструкции ЛЭП.

После удара в столице Украины и области были введены экстренные отключения электроэнергии. Противник отмечает, что боеприпас состоит из основного боевого заряда весом 40 кг и четырех модулей поражения.

Ряд экспертов предположил, что новые, «усатые», беспилотники с таким же успехом могут эффективно выносить не только опоры ЛЭП, но и железные мостовые конструкции.

На следующий день, 1 октября, «Герани» нанесли удары по Южному мосту в Киеве. Всего было зафиксировано два удара, первый пришёлся в опору, второй — в пилон. Мост, который является важной транспортной артерией города, временно закрыли.

Эксперты отмечают, что «война складов» постепенно превращается в «войну инфраструктуры».

Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что в свое время американцы для борьбы с ЛЭП применяли графитовые бомбы. Распыленный графит устраивал короткое замыкание и выводил из строя электрооборудование. Однако мы пошли по более простому и дешёвому пути - у нас появились «Герани», которые имеют новые контактные взрыватели.

- Это такие антенны или трубки, которые выходят из носовой части «Герани» влево и вправо. Каждая длиной примерно по полметра. Есть точка зрения, что они являются контактными взрывателями, то есть при контакте с этой трубкой, срабатывает боевая часть и объект уничтожается. Подобные «Герани» уже применяли против линий электропередачи, они оказались очень эффективными: в результате выводится из строя как опора, так и провода, которые связаны с данной опорой.

- Насколько серьезный урон мог получить противник?

- Ремонт поврежденной таким образом линии электропередачи достаточно сложный: нужно привезти новую вышку либо соответствующее оборудование для того, чтобы попытаться приварить отрезанную часть. Хотя, как правило, привозится новая вышка, новые провода. То есть на ремонт уходит минимум неделя, а может, и больше. Соответственно, пока идет ремонт, какие-то военные предприятия ВСУ электроэнергию получать не будут.

На мой взгляд, это достаточно эффективное решение, которое позволит на время фактически вывести из строя предприятия, которые производят сборку беспилотников, крылатых ракет, а также обеспечивают ВСУ системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другим вооружением и подобное рода оружие крайне необходимо нам.

- Такие «Герани» способны выводить из строя мосты?

- Контактный взрыватель действительно позволяет выводить из строя в том числе опоры небольших мостов. «Герань» можно использовать так, чтобы она контактным взрывателем зацепилась за опору, вывела эту опору из строя. Тем самым мост надолго перестанет функционировать.

Можно также применять и несколько «Гераней» по мостам. В том же Одесском районе, в Маяках, два автомобильных моста, по которым необходима работа. То есть можно отправить одну «Герань», затем вторую и третью, пока опора не перестанет функционировать, и мост тоже будет полностью выведен из строя на длительное время.

Подобный подход очень эффективен в силу того, что там, скорее всего, используется режущий кумулятивный заряд - то есть фугасно-режущая боевая часть. Это позволяет выводить из строя линии электропередачи и разрушать конструкции мостов.